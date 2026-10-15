Angkatan Bersenjata Yaman: kami menyasarkan lapangan terbang Raja Khalid di Riyadh

Menurut laporan agensi berita ABNA daripada Al-Masirah, Angkatan Bersenjata Yaman hari ini, Rabu, dalam satu kenyataan mengumumkan: berkat Tuhan, kami menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid di Riyadh dengan satu peluru berpandu balistik, yang menghasilkan serangan tepat dan langsung.

Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman berhubung perkara ini dinyatakan: kami melaksanakan operasi dengan menggunakan ۳ peluru berpandu balistik terhadap tempat perkumpulan pasukan musuh Saudi di kawasan «Ras al-Ara» dan «al-Madariba». Berikutan operasi ini terhadap kedudukan perkumpulan musuh di kawasan Ras al-Ara dan al-Madariba, sejumlah besar korban (terbunuh dan cedera) dilaporkan, dan beberapa kenderaan tentera mereka juga dilumpuhkan.