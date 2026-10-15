Jurucakap Pengawal Revolusi: Selepas perang ۴۰ hari, kami telah memperoleh senjata yang lebih canggih

Menurut laporan agensi berita ABNA, Jeneral Hossein Mohebbi dalam temu bual eksklusif dengan akhbar Tehran Times tidak menolak kemungkinan berlakunya perang baru terhadap Iran dan berkata: walaupun permulaan perang sedemikian oleh Amerika Syarikat adalah tidak logik, kemungkinan ini masih wujud; kerana menurut katanya, pentadbiran Trump memerlukan pencapaian sebelum pilihan raya pertengahan penggal.

Mohebbi menambah: Iran bersedia untuk bertindak balas terhadap sebarang pencerobohan baru dengan kekuatan yang lebih besar daripada sebelum ini, dan akibat daripada tindakan sedemikian kepada Amerika Syarikat akan «lebih menyakitkan».

Jurucakap Pengawal Revolusi juga, sambil mengkritik liputan media tentang perang luar negara Amerika Syarikat, berkata bahawa menurut kepercayaannya, pendapat umum negara ini tidak dimaklumkan tentang realiti perang-perang ini, dan media arus perdana menyembunyikan realiti apa yang beliau sebut sebagai «pencerobohan tanpa belas kasihan».

Beliau juga menganggap kenyataan pegawai Amerika tentang kewujudan perselisihan dan ketiadaan kerjasama antara pemimpin Iran sebagai «sepenuhnya palsu» dan berkata kenyataan-kenyataan ini dikemukakan dengan tujuan untuk membenarkan kegagalan Washington dalam perang.