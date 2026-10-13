Menurut laporan agensi berita ABNA, majalah «Atlantic» memetik sumber-sumber yang rapat dengan Presiden Amerika Donald Trump melaporkan: Ketidakupayaan Trump menamatkan perang dengan Iran membuatnya marah dan pada masa yang sama secara pelik melumpuhkannya. Ini sementara Trump biasa bahawa seluruh dunia dari pemimpin hingga media memberi perhatian kepadanya.

Dalam lanjutan laporan ini disebut: Dia kehilangan akal kerana Iran tidak akan mendengar kata-kata Trump. Iran telah menyambung semula ancaman terhadap kapal tangki minyak di Selat Hormuz, dan harga purata diesel di Amerika Syarikat telah melepasi had 6 dolar segalon dan meningkatkan kos barangan yang diangkut dengan lori di lebuh raya negara.

Berdasarkan laporan ini, Republikan sangat takut bahawa harga tenaga yang tinggi boleh membantu Demokrat menguasai Dewan Perwakilan dan Senat dalam pilihan raya pertengahan penggal. Trump mencari mangsa dan nampaknya dia menganggap Ukraine bersalah. Walaupun menyalahkan sebuah negara Eropah yang berjuang untuk kewujudannya kerana kenaikan harga minyak global mungkin kelihatan mustahil, namun nampaknya Trump lebih memilih ini daripada menerima tanggungjawab atas keputusannya untuk menyerang Iran.