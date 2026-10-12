Angkatan Laut Kor Pengawal Revolusi: Perlanggaran kapal tangki super kedua dengan periuk api laut di Selat Hormuz

Menurut agensi berita Abna, bahagian hubungan awam Angkatan Laut Kor Pengawal Revolusi Islam dalam pengumuman nombor 19-nya menyatakan: Sebuah kapal tangki super yang melanggar, selepas berlanggar dengan periuk api laut, petang ini di kawasan selatan Selat Hormuz mengalami letupan dan kebakaran di bilik enjin.

Dalam bahagian lain kenyataan ini disebut: Kapal ini dengan muatan minyak mentah yang berniat keluar dari Selat Hormuz mematikan semua sistem navigasinya dan melanggar peraturan Selat Hormuz, dan kerana melalui laluan yang tidak dibenarkan mengalami kemalangan ini. Ini adalah kapal tangki ketiga yang melanggar yang sejak semalam sehingga sekarang berlanggar dengan periuk api laut di laluan tidak dibenarkan Selat Hormuz dan mengalami kebakaran.

Angkatan Laut Kor Pengawal Revolusi pada akhirnya menyatakan: Semua kapal di kawasan Selat Hormuz yang mematikan sistem navigasi dan pengenalan mereka akan dikenal pasti sebagai musuh dan akan ditangani dengan tegas dan bersungguh-sungguh.