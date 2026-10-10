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Ghalibaf kepada Rubio: Anda akan berlutut di hadapan orang Iran

10 Oktober 2026 - 23:04
News ID: 1876313
Source: ABNA
Ghalibaf kepada Rubio: Anda akan berlutut di hadapan orang Iran

Pengerusi Majlis Syura Islam, sebagai reaksi terhadap dakwaan Marco Rubio, menulis: Mereka yang mencari warisan Alexander akan mengalami nasib Valerian; anda akan berlutut!

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad-Bagher Ghalibaf sebagai reaksi terhadap omong kosong terbaru Marco Rubio, Setiausaha Negara Amerika Syarikat, tentang tamadun Iran di akaunnya menulis: Sepanjang sejarah, kami orang Iran telah berhadapan dengan mereka yang mengisytiharkan diri sebagai penguasa dunia dan cuba menghapuskan tamadun purba dari halaman zaman

Beliau menambah: Mereka datang dengan api dan nyalaan, tetapi mereka pergi dengan debu dan kehinaan

Ghalibaf menegaskan: Mereka yang mencari warisan Alexander akan mengalami nasib Valerian; anda akan berlutut

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