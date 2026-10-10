Ghalibaf kepada Rubio: Anda akan berlutut di hadapan orang Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad-Bagher Ghalibaf sebagai reaksi terhadap omong kosong terbaru Marco Rubio, Setiausaha Negara Amerika Syarikat, tentang tamadun Iran di akaunnya menulis: Sepanjang sejarah, kami orang Iran telah berhadapan dengan mereka yang mengisytiharkan diri sebagai penguasa dunia dan cuba menghapuskan tamadun purba dari halaman zaman

Beliau menambah: Mereka datang dengan api dan nyalaan, tetapi mereka pergi dengan debu dan kehinaan

Ghalibaf menegaskan: Mereka yang mencari warisan Alexander akan mengalami nasib Valerian; anda akan berlutut