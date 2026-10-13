Gharib-Abadi: Iran mengalu-alukan diplomasi

Menurut laporan agensi berita ABNA, Kazem Gharib-Abadi, Timbalan Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Antarabangsa Kementerian Luar Negeri negara kita, dalam wawancara dengan saluran Al-Arabi menambah: Teheran sedang memuktamadkan jawapannya terhadap catatan dan pandangan pihak Amerika mengenai pelan yang dikemukakan oleh Iran di New York.

Beliau, dengan menyatakan bahawa Iran akan mengumumkan pendapatnya selepas perundingan melalui orang tengah, berkata: Teheran masih bersedia untuk diplomasi dengan syarat perkara yang dikemukakan itu benar.

Gharib-Abadi menegaskan: Iran sentiasa mengalu-alukan diplomasi dan dalam hal ini serta dalam hal dialog dengan mana-mana pihak tidak pernah cuai.

Beliau berkata: Kesiapan Iran untuk mempertahankan diri dan berperang tidak kurang daripada kesiapan negara untuk berunding.

Timbalan Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Antarabangsa Kementerian Luar Negeri menyatakan: Kesinambungan penyertaan dalam perbincangan menunjukkan kelenturan politik dan komitmen Teheran terhadap proses diplomatik, dan Amerika juga harus kembali melaksanakan komitmennya.

Gharib-Abadi seterusnya dengan menekankan bahawa Teheran tidak melanggar mana-mana komitmennya, menambah: Washington tidak memenuhi komitmennya di bawah memorandum persefahaman Islamabad dan harus mengambil langkah pampasan dalam hal ini.

Beliau menegaskan: Selagi pihak Amerika telah melanggar sepenuhnya semua komitmennya, Iran tidak sepatutnya diharapkan menunjukkan lebih banyak kelenturan dalam hal ini.