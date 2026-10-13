Mejar Jeneral Vahidi: Tiada kuasa luar rantau yang berhak campur tangan di Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mejar Jeneral Ahmad Vahidi, Panglima Tertinggi Pengawal Revolusi Islam, selepas menerbitkan imej ini dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial, menulis: Tiada kuasa luar rantau yang berhak mengancam, hadir dengan niat hegemoni atau campur tangan di Selat Hormuz dan Teluk Parsi.
13 Oktober 2026 - 12:34
News ID: 1877561
Source: ABNA
Mejar Jeneral Vahidi, Panglima Tertinggi Pengawal Revolusi, menulis dalam akaunnya: «Tiada kuasa luar rantau yang berhak mengancam, hadir dengan niat hegemoni atau campur tangan di Selat Hormuz dan Teluk Parsi.»
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