Amaran terhadap gerakan Amerika terhadap minyak dan tenaga Iraq

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Al-Maalomah, Muin al-Kazimi, ahli gabungan Rangka Kerja Penyelarasan Iraq, menegaskan bahawa kerajaan Amerika masih berusaha meluaskan pengaruhnya dalam sektor-sektor penting ekonomi Iraq.

Beliau menambah: Amerika berusaha mengenakan perwalian ekonomi ke atas Iraq dan mengambil alih keputusan strategik dan sensitif, terutamanya dalam sektor minyak dan tenaga.

Al-Kazimi menyatakan: pada peringkat semasa kita harus membebaskan sektor minyak dan tenaga daripada pengaruh Amerika dan menghentikan monopoli syarikat-syarikat Amerika dalam projek pelaburan. Jika tidak, keselamatan tenaga Iraq akan terdedah kepada pemerasan asing. Kita juga harus bekerjasama dengan syarikat-syarikat besar lain di Timur dan Barat.

Amaran ini timbul sementara usaha sedang dijalankan untuk menghubungkan minyak Iraq ke Mediterranean melalui syarikat-syarikat besar Amerika seperti «Chevron»; syarikat yang sama yang bertanggungjawab ke atas eksploitasi medan gas di Palestin yang diduduki, termasuk «Tamar» dan «Leviathan». Ini menunjukkan usaha untuk meletakkan sektor tenaga rantau ini di bawah satu pusat kawalan dengan pengawasan Washington; langkah yang tujuannya adalah untuk meneutralkan peranan minyak dan menjamin bahawa pada masa hadapan ia tidak digunakan sebagai tuas tekanan politik atau ekonomi terhadap rejim Zionis.