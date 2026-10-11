Azizi bertindak balas terhadap kenyataan Rubio: Masalah Amerika adalah dengan Iran dan orang Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, Ebrahim Azizi, Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Majlis Perundingan Islam, bertindak balas terhadap kenyataan terkini Marco Rubio, Setiausaha Negara Amerika, mengenai Achaemenid, menulis di halamannya di salah satu rangkaian sosial: «Sebuah negara yang sejarahnya bermula dengan pembunuhan beramai-ramai penduduk asli dan tidak berhenti seketika pun daripada penjajahan dan pertumpahan darah, menuduh Achaemenid, yang menulis perisytiharan hak asasi manusia pertama dunia, melakukan jenayah! Sifat jahat mereka — masalah mereka adalah dengan Iran dan orang Iran.»