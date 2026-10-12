Araqchi: Pelaku jenayah — serangan terhadap sekolah di Minab — mesti menjawab

Menurut agensi berita Abna, Seyed Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri negara kita, di halaman peribadinya dalam salah satu rangkaian sosial melaporkan menerima surat daripada salah seorang pelajar yang terselamat dari sekolah Shajareh Tayyebeh Minab.

Araqchi menulis: Hari ini di samping persidangan antarabangsa "Ekosid; jenayah senyap", saya menerima surat daripada Fatemeh-Zahra Sheikh-Abadi, pelajar yang terselamat dari sekolah Shajareh Tayyebeh Minab.

Beliau menambah: Dalam surat ini beliau mengenang rakan-rakan dan rakan sekelasnya — Niyash, Sonaz, Baran dan Zeynab; kanak-kanak yang terbunuh dalam serangan Amerika terhadap sekolah Shajareh Tayyebeh Minab.

Menteri Luar Negeri negara kita meneruskan: Fatemeh-Zahra menulis bahawa beliau terselamat untuk bercerita tentang rakan-rakannya dan mengekalkan ingatan mereka. Beliau juga bertanya kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengapa tidak mengambil sebarang tindakan terhadap bencana ini dan dalam melindungi hak kanak-kanak, dan meminta rakyat Iran supaya tidak membiarkan rakan-rakannya dilupakan.

Araqchi menegaskan: Bagi saya dan rakan sekerja saya di Kementerian Luar Negeri, menerima surat ini adalah tanggungjawab yang melebihi simpati terhadap kanak-kanak syahid Minab; tanggungjawab sebenar kami adalah merekodkan kebenaran, menjejaki secara undang-undang dan antarabangsa jenayah ini, dan menjadikan pelaku serta pemberi perintah jenayah itu bertanggungjawab.

Pada akhirnya beliau menulis: Saya menganggapnya sebagai kewajipan saya untuk menyampaikan suara Fatemeh-Zahra dan kisah kanak-kanak Minab kepada badan antarabangsa.