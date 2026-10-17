Trump: Arab Saudi terima tawaran bantuan Israel terhadap Yaman!

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik CNN, Presiden Amerika Donald Trump pada hari Jumaat berkata bahawa Arab Saudi harus menerima bantuan rejim Zionis untuk agresi terhadap Yaman dan beliau yakin Riyadh akhirnya akan menerimanya.

Menjawab soalan mengenai isu normalisasi hubungan dengan Arab Saudi yang dibangkitkan semula, beliau berkata: „Ya, mungkin isu ini lebih banyak dibincangkan berbanding sebelum ini.“

Trump berkata: „Arab Saudi sangat gembira menerima sokongan Israel dan sokongan kami. Israel sangat berguna kepada Arab Saudi!“

Sebelum ini akhbar berbahasa Ibrani Haaretz melaporkan bahawa rejim Zionis melalui Amerika berusaha memujuk Arab Saudi untuk menyertai perang terhadap Yaman.

Dalam laporan ini didakwa bahawa Mohammed bin Salman, putera mahkota Arab Saudi, tidak mengambil peduli bantuan rejim Zionis terhadap Yaman kerana perkara ini boleh merugikannya dalam pendapat umum Arab Saudi.