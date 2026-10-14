Perkembangan Yaman menjadi topik perbualan menteri luar negeri Iran dan Oman

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dan Seyed Badr al-Busaidi, menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, Rabu subuh dalam panggilan telefon, berunding tentang perkembangan serantau terkini termasuk perkembangan di Yaman dan membincangkan cara-cara mencapai keamanan dan kestabilan di rantau ini.