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Perkembangan Yaman menjadi topik perbualan menteri luar negeri Iran dan Oman

14 Oktober 2026 - 12:23
News ID: 1878021
Source: ABNA
Perkembangan Yaman menjadi topik perbualan menteri luar negeri Iran dan Oman

Menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman berunding tentang perkembangan serantau terkini termasuk Yaman.

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dan Seyed Badr al-Busaidi, menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, Rabu subuh dalam panggilan telefon, berunding tentang perkembangan serantau terkini termasuk perkembangan di Yaman dan membincangkan cara-cara mencapai keamanan dan kestabilan di rantau ini.

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