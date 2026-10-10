Pemimpin Revolusi: tanda-tanda pengaruh kuat Faraja dalam peperangan terkini menjadi lebih jelas

Menurut laporan agensi berita Mehr, Pemimpin Tertinggi dalam mesej yang diterbitkan sempena Minggu Pasukan Keselamatan menyatakan: peranan kuat Faraja pada pelbagai peringkat dari barisan pemerintah dan staf hingga balai polis dan pos-pos untuk menjamin keselamatan dalam tahun-tahun kebelakangan ini menjadi lebih menonjol, dan tanda-tanda pengaruh ini menjadi lebih jelas dalam perang kedua dan ketiga yang dipaksakan

Keselamatan ini menyediakan pelbagai dimensi sosial, moral dan ketenangan awam dalam masyarakat, dan perkhidmatan berharga seperti ini selain jihad di jalan Allah, mempunyai sokongan sosial yang kuat. Peranan kuat Faraja pada pelbagai peringkat dari barisan pemerintah dan staf hingga balai polis dan pos-pos untuk menjamin keselamatan dalam tahun-tahun kebelakangan ini menjadi lebih menonjol, dan tanda-tanda pengaruh ini menjadi lebih jelas dalam perang kedua dan ketiga yang dipaksakan. Tumpuan dan desakan musuh jenayah Amerika-Zionis untuk menyerang pelbagai peringkat Faraja dari peringkat tertinggi hingga pasukan hadapannya juga semakin memperjelas kepentingan institusi ini. Namun usaha putus asa ini dan serangan-serangan jahat terhadap tonggak ketertiban dan keselamatan masyarakat yang tidak ada bandingannya dalam sejarah, tidak menyebabkan pasukan berani Faraja berundur sedikit pun dari misi mereka, dan bahkan di jalan-jalan dan kereta-kereta, mereka menjalankan peranan dan tugas yang sama yang mereka lakukan di tempat dan markas mereka