Baqerzadeh: Rakyat Iran tidak akan melepaskan masa depan mereka

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ali Asghar Baqerzadeh pada persidangan wakil muda Kesatuan Antara Parlimen Sedunia (IPU) yang sedang berlangsung di Arusha, Tanzania, dengan menekankan bahawa golongan muda menentukan masa depan dunia, menyatakan: Hari ini saya bercakap bagi pihak generasi yang ingin hidup, belajar, bersukan, membentuk keluarga dan membina masa depan yang lebih baik

Wakil rakyat Babolsar dan Fereydunkenar di Majlis Syura Islam, dengan menyatakan bahawa salah satu asas terpenting pemerintahan yang baik adalah mendengar suara rakyat, menambah: Hari ini dalam persidangan ini, saya adalah suara golongan muda Iran dan mengemukakan soalan mereka tentang hak asasi manusia, keselamatan, pembangunan dan masa depan generasi muda

Baqerzadeh dengan merujuk kepada serangan Amerika dan rejim Zionis terhadap pusat-pusat awam di Iran, menyatakan: Apabila hospital, pusat bantuan dan Bulan Sabit Merah, universiti dan infrastruktur penting negara diserang dan rakyat menghadapi sekatan ubat dan peralatan perubatan, timbul persoalan: di manakah kedudukan hak asasi manusia

Beliau menyambung: Bagaimana kita boleh bercakap tentang pemerkasaan masyarakat sedangkan infrastruktur milik rakyat dan masa depan golongan muda menjadi sasaran serangan? Bagaimana kita boleh bercakap tentang peluang yang sama untuk golongan muda apabila harapan seorang pesakit untuk meneruskan hidup terancam, masa depan ilmu dan pengetahuan satu generasi terjejas dan hak sesuatu bangsa untuk pembangunan dan kemajuan terancam

Wakil muda Iran dalam persidangan ini dengan mengemukakan soalan «Adakah ini dunia yang akan kita bina untuk generasi akan datang?», menekankan keperluan perhatian masyarakat antarabangsa terhadap kesan kemanusiaan dan pembangunan serangan terhadap infrastruktur awam

Baqerzadeh seterusnya dengan mengkritik tindakan Amerika dan rejim Zionis berkata: Serangan-serangan ini tidak boleh hanya disebut kesilapan pengiraan atau kesilapan manusia. Menurut beliau, laporan pencari fakta juga telah menunjukkan bahawa tindakan-tindakan ini disengajakan dan bersasaran dan menyasarkan keselamatan, martabat manusia, hak hidup rakyat Iran dan jalan pembangunan dan kemajuan negara