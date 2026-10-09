Pezeshkian: Musuh tidak boleh mengepung Iran dengan mudah

Menurut laporan agensi berita ABNA, Masoud Pezeshkian petang ini Khamis sebelum bertolak ke Turkmenistan untuk menghadiri dan berucap di dua sidang kemuncak Majlis Ketua Negara Komanwel — sebagai tetamu istimewa — dan sidang kemuncak alam sekitar ketua negara pesisir Laut Caspian, menyatakan: Lawatan ini dibuat atas jemputan rasmi presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow.

Menunjuk bahawa Laut Caspian kini menghadapi ancaman alam sekitar dan penyertaan dalam sidang kemuncak alam sekitar ketua negara pesisir Laut Caspian penting dari sudut ini, beliau menambah: Laut Caspian adalah modal untuk generasi akan datang, jika alam sekitar rosak, banyak masalah akan timbul bagi negara-negara tepi Caspian.

Presiden meneruskan: Pencemaran yang ada, penurunan aliran masuk dan kekeringan Caspian, serta peningkatan penangkapan hidupan air, adalah masalah yang dihadapi rantau ini dan dirancang akan diadakan perbincangan mengenai hal ini dalam lawatan ini.

Pezeshkian menegaskan: Selain itu, lawatan ke Turkmenistan adalah peluang baik untuk mengadakan perbincangan dengan negara-negara yang hadir dalam dua sidang kemuncak ini mengenai hubungan multilateral dan menentang unilateralisme serta kerjasama dalam bidang tenaga dan isu politik, ekonomi, sosial dan keselamatan lain.