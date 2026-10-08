Trump: Iran tidak boleh memiliki senjata nuklear!

Trump tanpa mengambil kira sifat damai program nuklear Teheran, mendakwa: Iran tidak boleh memiliki senjata nuklear!

Seorang wartawan bertanya kepada Trump: Anda mengatakan Demokrat akan mengimpeach anda. Atas alasan apa?; Beliau mendakwa: Mereka sendiri tidak tahu. Saya boleh mengambil tindakan yang sangat buruk terhadap Hillary Clinton. Saya boleh mengambil tindakan yang sangat sangat buruk terhadap Joe Biden. Saya boleh mengambil tindakan yang sangat buruk terhadap Barack Obama. Pada pendapat saya melakukan perkara seperti itu tidak wajar, kerana jawatan presiden harus dilayan dengan hormat!

Presiden Amerika dalam menjawab soalan wartawan tentang perundingan dengan presiden Rusia, berkata: Hari ini (beberapa jam lagi) saya telah merancang panggilan telefon. Ini hari jadi Putin. Saya yakin anda juga akan meraikannya.