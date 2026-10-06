Araghtchi: Iran dengan Tegas Mempertahankan Kepentingan dan Keselamatan Nasionalnya

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ararat Mirzoyan, Menteri Luar Negeri Republik Armenia, yang melakukan perjalanan ke Teheran dengan mengetuai delegasi diplomatik, pagi ini Isnin bertemu dan berbincang dengan Seyed Abbas Araghtchi, Menteri Luar Negeri negara kita.

Dalam pertemuan ini dibincangkan dan dipertukarkan pandangan mengenai hubungan Teheran-Yerevan, dan kedua pihak, sambil meninjau proses pertumbuhan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang yang menjadi kepentingan kedua negara, menekankan tekad pemimpin Iran dan Armenia untuk membangun dan memperdalam hubungan.

Menteri Luar Negeri negara kita, dengan menyebut ikatan lama dan berkekalan kedua bangsa Iran dan Armenia, menekankan pendekatan Republik Islam Iran dalam usaha memperluas hubungan dengan jiran, khususnya di rantau Caucasus dan Asia Tengah.

Beliau menyatakan bahawa Republik Islam memberi nilai dan kepentingan khusus kepada hubungan persahabatan dan yang sentiasa berkembang dengan Armenia dan menganggap pengukuhan interaksi dan hubungan yang semakin meningkat dengan negara-negara rantau Caucasus dan Asia Tengah sebagai jaminan keselamatan dan keamanan bagi seluruh negara rantau dan penyedia pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi bangsa-bangsa rantau.

Menteri Luar Negeri Armenia, dengan menyatakan kegembiraan atas perjalanan ke Teheran, menekankan sifat strategik hubungan Iran dan Armenia serta kesinambungan dan komitmen Yerevan terhadap perluasan kerjasama dengan Iran dan menyatakan harapan bahawa dengan penandatanganan perjanjian perkongsian strategik menyeluruh Iran dan Armenia, hubungan kedua negara akan semakin diperdalam.

Menteri Luar Negeri Iran dan Armenia dalam pertemuan ini mengadakan konsultasi tentang cara-cara memperkuat lagi kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan, pengangkutan dan tenaga.