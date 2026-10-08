Pelajar Universiti Edinburgh bangkit menentang rejim Zionis

Menurut agensi berita Abna yang memetik The National Scot, kira-kira 200 kakitangan dan pelajar Universiti Edinburgh, pada ulang tahun operasi gemilang Badai Al-Aqsa menentang rejim Zionis pada 7 Oktober 2023, menyertai perhimpunan protes terhadap hubungan universiti ini dengan penjajah pembunuh kanak-kanak dan «penglibatan dalam genosida» di Gaza.

Penunjuk perasaan mengumumkan bahawa mereka sudah jemu dengan permintaan berulang selama 3 tahun lalu kepada universiti untuk memutuskan hubungannya dengan syarikat-syarikat Zionis.

Protes ini menyusuli satu siri tindakan sebelumnya terhadap keputusan pelaburan dan perkongsian universiti; tindakan yang merangkumi penulisan di dinding bangunan universiti dan menandatangani petisyen yang di dalamnya meminta universiti untuk «segera menarik pelaburannya» dan «menamatkan semua kontrak» dengan syarikat-syarikat yang bersubahat dengan Zionis.