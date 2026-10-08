Jejak darah jenayah Zionis; dari Gaza ke Iran

Agensi berita Abna: Tiga tahun Asia Barat bangun dengan bunyi letupan agresif rejim Zionis, sudah tentu dengan bantuan Amerika; tiga tahun bagi sebahagian penduduk dunia, pagi bermula dengan mencari air dan roti dan malam dengan mengira orang yang tidak kembali lagi. Dari 7 Oktober 2023 hingga hari ini, geografi perang besar telah meluas, dan jejak serangan rejim pembunuh kanak-kanak Israel telah terbentang dari lorong-lorong Gaza ke rumah-rumah di Selatan Lubnan dan kemudian langit Iran; perang di mana hospital tidak selamat dan bahkan tidak dapat menjadi tempat perlindungan yang selamat untuk orang ramai, sekolah berubah dari bilik darjah menjadi tempat perkuburan kanak-kanak tidak berdosa, dan air dan makanan, dari keperluan hidup paling asas, menjadi sebahagian daripada persamaan perang bagi penghisap darah dunia.

Jika kita menceritakan tiga tahun lalu melalui sejarah operasi, nama senjata dan bilangan serangan, tiada apa yang berlaku kepada orang ramai akan kelihatan. Kanak-kanak di Gaza yang jantungnya bergetar setiap detik dan yang, dibalut kain kafan, menjadi syahid dalam pelukan ibu mereka; rumah yang tidak tinggal apa-apa selain runtuhan; seorang ibu yang tidak lagi mendengar suara anaknya; seorang kanak-kanak yang tidak lagi memanggil nama ayahnya; seorang doktor yang dalam kegelapan dan tanpa peralatan berdiri di atas orang yang cedera yang mungkin tidak boleh diselamatkan lagi; seorang kanak-kanak yang, bukannya beg sekolah, membawa beberapa botol air. Ini adalah naratif tiga tahun di mana rejim perampas Israel mengubah Gaza menjadi salah satu pentas kemusnahan manusia terbesar di dunia, dan jangkauan keganasan dan pembunuhan kanak-kanaknya mencapai Lubnan dan Iran.

Gaza, Lubnan dan Iran adalah tiga geografi yang berbeza, tetapi dalam tiga tahun lalu, satu gambaran umum telah berulang berkali-kali: kesyahidan orang tidak berdosa. Tiga tahun lalu tidak boleh diukur hanya dengan bilangan peluru berpandu, operasi dan sasaran ketenteraan. Ia harus diukur dengan bilangan kanak-kanak yang tidak kembali ke sekolah; dengan hospital yang tidak lagi dapat menerima pesakit; dengan rumah yang pemiliknya kekal di bawah runtuhan; dengan ibu yang menguburkan anak mereka; dengan orang yang beratur untuk air dan dengan keluarga yang suatu pagi keluar dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah mereka. Jejak darah terbentang dari Gaza ke Lubnan dan Iran; jejak yang tidak hilang dengan berakhirnya setiap serangan dan kekal dalam ingatan orang yang masih di tengah-tengah perang mencari tanda kehidupan.