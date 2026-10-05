Pelarian mengejut 12 pengebom Amerika dari England

Menurut laporan agensi berita Abna, akhbar New York Times memetik tiga pegawai melaporkan bahawa Amerika secara mengejut mengeluarkan 12 pengebom jenis B-1 miliknya dari pangkalan Fairford yang terletak di selatan England.

Berdasarkan laporan ini, tiga pengebom semalam ditempatkan di pangkalan utama negeri Dakota Selatan. Pelarian mengejut ini berlaku selepas peningkatan kebimbangan keselamatan dan kemungkinan sesuatu operasi.

New York Times menambah bahawa semua pengebom Amerika yang ditempatkan di pangkalan Fairford telah mendarat semula di pangkalan utama mereka di Amerika. Pegawai Amerika enggan memberikan penjelasan tentang sifat faktor pemindahan pengebom tentera udara ini. Sebahagian daripada mereka sepanjang hari-hari lalu telah ditempatkan di pangkalan Fairford.

Seorang pegawai Amerika juga berkata bahawa maklumat yang diperoleh adalah sebahagian daripada amaran yang sama tiga minggu sebelumnya.

Perlu diambil perhatian bahawa kes Fairford dibuka sejak awal pagi Ahad 27 September 2026 (5 Mehr 1405); ketika polis England menangkap lima warganegara negara ini berhampiran pangkalan tentera udara diraja Fairford. Topik ini pada mulanya diikuti dengan syak wasangka berkaitan bahan letupan dan kemudian dengan tajuk penyediaan tindakan pengganas, dan berikutan itu, puluhan keluarga dipindahkan dari kawasan sekitar tempat tersebut.

Beberapa hari selepas insiden keselamatan berhampiran pangkalan Fairford England, kekaburan tentang dimensi insiden dan keserentakannya dengan pelan yang menyebut nama Iran, telah mengubah kes ini menjadi arena bagi pembentukan naratif keselamatan baharu.