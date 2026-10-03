Sindiran Baghai terhadap Kanada: apabila kebenaran terkubur, apa makna "perdamaian"?

Menurut laporan agensi berita Abna, Ismail Baghai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, dalam satu mesej di rangkaian X sempena 30 September (Hari Kebenaran dan Perdamaian Kebangsaan di Kanada), yang mengingatkan penemuan ratusan kubur tanpa nama kanak-kanak pribumi yang bersekolah dalam sistem pendidikan yang dikenali sebagai sekolah berasrama, menulis:

"Nasib pahit kanak-kanak pribumi Kanada masih menghantui hati nurani dunia; kanak-kanak yang dipisahkan secara paksa daripada keluarga mereka, yang dirampas nama, bahasa dan identiti mereka dan ditempatkan dalam sistem asimilasi paksa — sistem di mana ramai daripada mereka didera secara kejam, dan ramai daripada mereka mati jauh dari rumah dan dikebumikan dalam kubur tanpa nama.

30 September telah dinamakan "Hari Kebenaran dan Perdamaian Kebangsaan" di Kanada, nampaknya bertujuan untuk menghormati mangsa yang terselamat dari sekolah berasrama pribumi dan keluarga mereka serta memperingati ratusan pelajar pribumi tidak bersalah yang tidak pernah pulang ke rumah.

Walau bagaimanapun, perdamaian tidak boleh dikurangkan kepada satu hari peringatan atau sopan santun politik. Apabila soalan serius tentang sekolah berasrama masih belum dijawab, dan prestasi serta sifat sekolah-sekolah ini masih berada dalam kabus ketidakpastian, "perdamaian" akan kekal tidak lengkap.

Kesakitan dan penderitaan kanak-kanak pribumi bukanlah topik perang budaya tetapi isu yang berkaitan dengan kebenaran dan akauntabiliti.

Jawapan kepada soalan tentang kubur tanpa nama kanak-kanak pribumi memerlukan penyampaian bukti, ketelusan dan akauntabiliti, bukan penafian, penyelewengan atau diam.

Tanpa menyatakan kebenaran, perdamaian tidak akan mungkin; dan tanpa akauntabiliti, keadilan tidak akan tercapai."