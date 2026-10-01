Reaksi Araghchi terhadap tuduhan tidak berasas Perdana Menteri Britain

Menurut agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial dan sebagai reaksi terhadap tuduhan tidak berasas Perdana Menteri Britain, menulis: Perdana Menteri Britain berkata bahawa kerajaannya «boleh mengesahkan bahawa ia percaya bahawa Iran mempunyai peranan dalam insiden pangkalan udara Fairford Tentera Udara Diraja Britain.»!

Beliau menambah: Fakta bahawa anda membebaskan orang-orang yang menurut kata-kata anda adalah pengganas dan berkhidmat kepada kerajaan asing, mengatakan segala-galanya.

Araghchi menegaskan: Anda mencari pesalah di tempat yang salah.