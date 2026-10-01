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Reaksi Araghchi terhadap tuduhan tidak berasas Perdana Menteri Britain

1 Oktober 2026 - 10:54
News ID: 1872446
Source: ABNA
Reaksi Araghchi terhadap tuduhan tidak berasas Perdana Menteri Britain

Menteri Luar Negeri negara kita, sebagai reaksi terhadap tuduhan tidak berasas Perdana Menteri Britain, menulis: Fakta bahawa anda membebaskan orang-orang yang menurut kata-kata anda adalah pengganas dan berkhidmat kepada kerajaan asing, mengatakan segala-galanya.

Menurut agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial dan sebagai reaksi terhadap tuduhan tidak berasas Perdana Menteri Britain, menulis: Perdana Menteri Britain berkata bahawa kerajaannya «boleh mengesahkan bahawa ia percaya bahawa Iran mempunyai peranan dalam insiden pangkalan udara Fairford Tentera Udara Diraja Britain.»!

Beliau menambah: Fakta bahawa anda membebaskan orang-orang yang menurut kata-kata anda adalah pengganas dan berkhidmat kepada kerajaan asing, mengatakan segala-galanya.

Araghchi menegaskan: Anda mencari pesalah di tempat yang salah.

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