Kenyataan Yahya Sari mengenai pencerobohan Arab Saudi terhadap Yaman

Menurut agensi berita Abna memetik Al-Masira, Yahya Sari jurucakap angkatan tentera Yaman hari ini Ahad dalam satu kenyataan mengumumkan: Pesawat musuh Saudi dalam 24 jam lepas melakukan 106 serangan udara dan peluru berpandu (terhadap rakyat Yaman yang tertindas).

Jurucakap angkatan tentera Yaman meneruskan: Serangan udara Arab Saudi menyasarkan kawasan awam di Sanaa (ibu kota) dan wilayah Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah dan Saada. Serangan udara Riyadh dilakukan oleh jet pejuang F-15 dan Typhoon yang berlepas dari pangkalan «Khamis Mushait» dan «Taif», dan serangan peluru berpandu dilakukan dari wilayah «Najran».

Yahya Sari kemudian menambah: Jumlah serangan pencerobohan Saudi sejak bermulanya peningkatan konflik telah mencapai 1516 kes.