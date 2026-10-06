Reuters: Populariti Trump Masih di Tahap Terendahnya

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Reuters, hasil tinjauan pendapat yang dijalankan oleh agensi berita ini menunjukkan bahawa ramai pengundi Amerika tidak berpuas hati dengan prestasi Trump semasa kepresidenannya.

Berdasarkan tinjauan pendapat ini, hanya 32 peratus rakyat Amerika yang menyokong prestasi Trump.

Berdasarkan laporan Reuters, pengundi keturunan Latin banyak membantu kemenangan Trump dalam pilihan raya presiden 2024, kerana beliau mampu meraih hampir separuh undi mereka; angka yang berbanding dengan kira-kira satu pertiga undi dalam pilihan raya 2020, meningkat dengan ketara. Namun, dalam beberapa bulan kebelakangan ini dan seiring dengan perjuangan rakyat Amerika dengan inflasi yang meningkat akibat keputusan Trump untuk memulakan pencerobohan terhadap Iran, sokongan terhadap presiden negara ini telah menurun.

Hanya 24 peratus rakyat Amerika keturunan Latin berpuas hati dengan prestasi Trump dan ini adalah tahap populariti Trump terendah dalam kalangan mereka sepanjang dua penggal kepresidenannya. 52 peratus daripada mereka berkata bahawa mereka berniat mengundi Demokrat dalam pilihan raya pertengahan penggal.