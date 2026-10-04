Lima pingat emas dunia diraih oleh pasukan kebangsaan Olimpik astronomi dan astrofizik

Menurut laporan Abna, pasukan kebangsaan Olimpik astronomi dan astrofizik Republik Islam Iran pada Olimpik dunia astronomi dan astrofizik ke-19 yang berlangsung dari 3 hingga 13 Mehr 1405 (25 September hingga 5 Oktober 2026) di bandar Hanoi, Vietnam, berjaya meraih 5 pingat emas.

Dalam pusingan pertandingan ini yang disertai oleh lebih daripada 66 negara dan lebih daripada 320 pelajar dari seluruh dunia, Sarina Alam-pur, Mohammad-Hossein Hosseini, Hirbod Fudazi, Hossein Masumi dan Arshia Mirshamsi Kahki berjaya meraih pingat emas.

Ahli pasukan Iran dengan mempamerkan prestasi cemerlang, sekali lagi menunjukkan potensi saintifik pelajar negara, dan dengan itu pasukan kebangsaan negara kita menjadi juara dunia untuk tahun ketiga berturut-turut.