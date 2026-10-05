Penganjuran mesyuarat bersama Arab Saudi, Pakistan dan Turki di Riyadh

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Al-Jazeera, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan bahawa delegasi peringkat tinggi yang terdiri daripada timbalan perdana menteri, menteri pertahanan dan ketua staf bersama tentera negara ini hari ini Isnin akan melawat Arab Saudi.

Berdasarkan laporan ini, tujuan lawatan delegasi peringkat tinggi Pakistan ke Arab Saudi adalah untuk menyertai mesyuarat jawatankuasa politik dan pertahanan yang dibentuk berdasarkan perjanjian Makkah.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menambah bahawa dalam mesyuarat ini di Riyadh akan menyertai pegawai terkemuka negara-negara anggota, iaitu Pakistan, Arab Saudi dan Turki.

Dalam mesyuarat Riyadh akan diadakan perundingan mengenai perkembangan terkini serantau dan kerjasama semasa berdasarkan perjanjian Makkah. Sebelum ini menteri luar negeri Pakistan telah mengumumkan bahawa jawatankuasa tersebut akan mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perkembangan Yaman dan operasi pasukan Ansarullah terhadap Arab Saudi. Ini sementara serangan Arab Saudi terhadap kawasan kediaman dan awam Yaman masih berterusan.