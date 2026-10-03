Generasi baharu Hizbullah menimbulkan kerugian yang tidak pernah berlaku sebelum ini kepada Zionis

Menurut laporan agensi berita Abna, Jeneral Ismail Qaani pada malam Khamis dalam majlis "Nasr Qarib" (Kemenangan Dekat) yang diadakan sempena ulang tahun kedua para komander syahid barisan Perjuangan di Tehran, berkata: Walaupun berlaku syahid pemimpin revolusi, Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengurniakan kepada bangsa kita seorang pemimpin yang meneruskan jalan mulia yang sama.

Beliau menyatakan: Dengan kemenangan tentera ke atas musuh dan kehadiran meluas bangsa Iran di medan, kita menyaksikan pembentukan tempoh baharu makna dan kaedah Perjuangan.

Komander Pasukan Quds Pengawal Revolusi menegaskan: Kita menyaksikan setiap hari kemenangan bangsa Yaman yang gagah berani yang, walaupun lebih 11 tahun dikepung, dengan keazaman teguh melangkah di jalan Perjuangan dan maju dengan gagah berani di medan. Pasukan Perjuangan Yaman dalam fasa pertama operasi mereka telah menawan 5400 kilometer persegi kawasan yang disasarkan; keluasan yang setara dengan kawasan yang dibebaskan dalam operasi Beit-ol-Moqaddas semasa tempoh Pertahanan Suci. Mereka juga berada di ambang menawan lebih seribu kilometer persegi lagi.

Beliau menegaskan: Kemenangan ini menunjukkan bahawa barisan Perjuangan berkat darah para syuhada yang sangat dihormati dan diilhamkan oleh jalan syahid Sayyid Hassan Nasrallah dan teman setianya, syahid Sayyid Hashem Safi al-Din, meneruskan jalannya dengan maruah dan kebanggaan.

Jeneral Qaani menyatakan: Kita harus mengukuhkan tali pinggang pertahanan, kemerdekaan dan maruah dari Afghanistan hingga Yaman dan dari Iran hingga Gaza dan Lubnan di seluruh dunia Islam. Hari ini berkat darah para syuhada seperti Sayyid Hassan Nasrallah dan Sayyid Hashem Safi al-Din, perpaduan bangsa-bangsa Islam semakin kukuh, dan aliran yang memecah belah semakin banyak mengalami kekalahan berbanding sebelum ini.

Beliau menegaskan: Hari ini kita menyaksikan perpaduan arena di barisan Perjuangan, dan setiap bahagiannya dengan kebijaksanaan dan tindakan yang terukur mengejutkan musuh. Amerika menyangka mereka boleh memaksa Iran menyerah dalam empat hari atau paling lama dua minggu, tetapi mereka menghadapi keadaan yang sama sekali berbeza daripada pengiraan mereka.

Jeneral Qaani meneruskan: Hizbullah dalam salah satu perangnya yang paling sukar berjuang dengan gagah berani, dan rejim Zionis sepanjang hidupnya yang terkutuk belum pernah mengalami kerugian yang tidak pernah berlaku sebelum ini seperti ini.

Beliau berkata: Semasa mereka mempropagandakan bahawa Hizbullah telah dimusnahkan dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk berjuang, pejuang Hizbullah dua hari selepas bermulanya perang dan syahid Imam besar kita memasuki medan dan sehingga hari ini telah berjuang dengan begitu berani sehingga mengejutkan kawan dan lawan di seluruh dunia.

Jeneral Qaani menegaskan: Tempoh perang ini adalah salah satu perang Hizbullah yang paling sukar sejak penubuhannya. Namun demikian, Hizbullah berjuang dengan gagah berani, dan ungkapan Sheikh Naim Qassem yang berkata "Kami berperang seperti Ashura dan Karbala" adalah ungkapan yang tepat secara adil.