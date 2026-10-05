CNN melaporkan; kehairanan pakar terhadap dakwaan lucu Trump terhadap Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, rangkaian Amerika CNN dalam laporan analisisnya menegaskan bahawa dakwaan terbaru Trump terhadap kemudahan nuklear Iran yang menjadi sasaran sepanjang tahun lalu bukan sahaja membangkitkan kehairanan dan keterkejutan orang Amerika biasa malah menyebabkan kehairanan pakar dalam bidang program nuklear Iran. Trump telah mendakwa bahawa kemudahan ini seperti kilang pembuatan dadah!

James Acton, salah seorang pengarah program dasar nuklear institusi Carnegie, menegaskan: saya mendengar kata-kata Trump. Ini pelik. Topik ini baru bagi saya. Setakat yang saya tahu kemudahan Fordo tidak digunakan untuk pengeluaran dadah, dan sebelum ini saya juga tidak pernah mendengar sebarang dakwaan dalam hal ini.

CNN menambah: jelas bahawa Trump tersilap dalam hal ini tetapi beliau tidak menerima sebarang kesilapan dan bukannya membetulkannya beliau berkeras pada pendiriannya. Kata-kata Trump diutarakan selepas pendiriannya tentang dadah di kawasan Laut Caribbean. Beliau mengemukakan dakwaan ini terhadap Iran selepas hari yang panjang dan perjalanan dari Rumah Putih ke Texas dan kemudian Oklahoma, dan itu pun melalui jalan darat.