Khatibzadeh: Iran menuntut jaminan konkrit Amerika untuk menamatkan perang

Menurut laporan agensi berita Abna, Saeed Khatibzadeh pada Khamis dalam temu bual dengan rangkaian televisyen Russia 1 dan sebagai jawapan kepada soalan tentang laporan media Amerika bahawa rundingan yang akan datang dengan pengantaraan pihak Qatar telah menemui jalan buntu, menyatakan.

Ketua Pusat Kajian Politik dan Antarabangsa Kementerian Luar Negeri juga menambah: Rancangan dan dasar kami adalah berusaha menamatkan krisis ini melalui diplomasi walaupun pihak lawan telah berkali-kali mengkhianati meja rundingan.

Beliau mencatat: Sepanjang minggu-minggu lepas dan selepas pelanggaran memorandum persefahaman Islamabad oleh kerajaan Amerika Syarikat, sambil mengekalkan persiapan pertahanan kami pada tahap maksimum yang mungkin dan bersedia serta kekal bersedia untuk setiap senario, pada masa yang sama sebagai negara yang sentiasa berusaha mencegah krisis di rantau ini, kami berusaha menyampaikan cadangan kami melalui perantara, termasuk Qatar dan Pakistan dan sebagai jawapan kepada soalan yang diajukan.

Khatibzadeh berkata: Antara cadangan ini ialah rancangan penyelesaian tujuh hari atau rancangan inisiatif tujuh hari, yang kini semua orang mengetahuinya. Kami menyampaikan rancangan ini kepada pihak Amerika melalui Qatar dan baru-baru ini menerima pendapat pihak lawan melalui perantara Qatar semasa pemberhentian singkat delegasi Kementerian Luar Negeri dalam perjalanan pulang dari New York. Sebagai tindak balas, pendapat awal telah disampaikan di tempat kepada perantara Qatar, dan bola berada di padang Amerika.