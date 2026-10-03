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Sardar Ebn al-Reza: Musuh akan melihat kemampuan tindakan Iran di medan

3 Oktober 2026 - 12:27
News ID: 1873113
Source: ABNA
Sardar Ebn al-Reza: Musuh akan melihat kemampuan tindakan Iran di medan

Pemangku Menteri Pertahanan dan Sokongan Angkatan Bersenjata berkata: Dakwaan tentang kemusnahan industri pertahanan tidak mengubah apa-apa; anda akan melihat kekuatan dan inisiatif Iran di medan dan akan merasai kesan politiknya.

Menurut laporan agensi berita Abna, Sardar Ebn al-Reza, Pemangku Menteri Pertahanan dan Sokongan Angkatan Bersenjata, dengan menerbitkan pos di salah satu rangkaian sosial, menulis: Jangan sembunyikan kekeliruan di Rumah Putih dengan drama perang rekaan; tekanan pendapat umum, keletihan pasukan dan peningkatan kos perang telah mengacaukan pengiraan anda.

Beliau menambah: Dakwaan tentang kemusnahan industri pertahanan tidak mengubah apa-apa. Anda akan melihat kekuatan dan inisiatif Iran di medan dan akan merasai kesan politiknya.

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