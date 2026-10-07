Perbualan telefon Pezeshkian dan Putin; penekanan pada kesinambungan kerjasama Iran dan Rusia

Menurut agensi berita Abna, Massoud Pezeshkian, presiden, tengah hari ini hari Rabu 15 Mehr 1405, dalam perbualan telefon dengan Vladimir Putin presiden Rusia, sambil mengucapkan selamat hari lahirnya, mendoakan presiden Rusia panjang umur dan kesihatan dan untuk kerajaan dan rakyat negara ini, kejayaan, pertumbuhan dan kemakmuran.

Presiden dalam perbualan ini dengan menyebut proses hubungan Teheran dan Moscow yang baik dan berkembang, menekankan keperluan kesinambungan dan pengukuhan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang dan menganggap kesinambungan jalan ini selaras dengan kepentingan bersama kedua-dua negara.

Vladimir Putin juga, sambil berterima kasih atas ucapan selamat dan kasih sayang presiden Iran, mendoakan kerajaan dan rakyat Republik Islam Iran keamanan, kesejahteraan, keselamatan dan kejayaan.

Presiden Rusia juga dengan menyebut proses kerjasama Teheran dan Moscow dalam rangka perjanjian kerjasama strategik menyeluruh, menegaskan bahawa kerjasama ini, walaupun terdapat perkembangan dan peristiwa semasa di rantau ini, sedang ditindaklanjuti dan berterusan.

Vladimir Putin dengan menyebut penentangan sejarah dan heroik rakyat Iran terhadap pencerobohan musuh, menyatakan bahawa keberanian Iran telah menarik perhatian dan kekaguman ramai di dunia.

Presiden Rusia juga dengan menyebut usaha beberapa negara untuk pengantaraan dan membantu mengurangkan ketegangan, berkata Rusia menyokong usaha diplomatik ini dan rakan-rakan Iran boleh yakin bahawa Moscow juga bersedia memainkan peranan dan memberikan bantuan dalam hal ini.