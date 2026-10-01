Rezazadeh: Keputusan yang diperlukan untuk melindungi pusat nuklear negara telah diambil

Menurut agensi berita Abna, Yaqub Rezazadeh pada malam ke-dua ratus empat belas perhimpunan rakyat Salmas dalam menyokong angkatan bersenjata dan berbai'ah kepada Pemimpin Revolusi, dengan merujuk kepada pengalaman lapan tahun pertahanan suci, menyatakan: Pada tahun 1359 (1980), rejim Baath Iraq dengan sokongan kuasa asing menyerang Republik Islam Iran, tetapi bangsa Iran dengan keteguhan dan iringan angkatan bersenjata berdiri menentang musuh dan tidak membenarkan matlamat mereka tercapai.

Beliau menambah: Hari ini juga Amerika dan rejim Zionis berhadapan dengan bangsa Iran, tetapi angkatan bersenjata Republik Islam Iran dengan memiliki keupayaan pertahanan dan pengalaman tahun-tahun lalu, mempunyai kesiapan yang diperlukan untuk menghadapi sebarang ancaman.

Ahli presidium Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen meneruskan: Dalam pertemuan-pertemuan terkini ahli Jawatankuasa Keselamatan Negara dengan pegawai Kementerian Maklumat dan komander angkatan bersenjata, tentera darat, Pengawal Revolusi dan markas Hamza Sayyid al-Shuhada (semoga damai ke atasnya), ditekankan kepada kesiapan angkatan bersenjata dan kesinambungan menghadapi ancaman musuh.

Rezazadeh dengan merujuk kepada kenyataan jurucakap Pengawal Revolusi tentang kesiapan peralatan dan kapasiti pertahanan negara berkata: Angkatan bersenjata Republik Islam Iran memiliki kapasiti dan peralatan yang pelbagai, sebahagian daripada keupayaan ini sehingga kini belum digunakan, dan dalam hal sebarang pencerobohan baru, sesuai dengan keadaan akan digunakan kapasiti pertahanan negara.

Ahli presidium Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen juga berkata: Republik Islam Iran dalam bidang keselamatan negara tidak akan membenarkan kepentingan dan keselamatan negara dipengaruhi oleh ancaman luar, dan angkatan laut tentera darat dan Pengawal Revolusi hadir di wilayah strategik negara dengan kesiapan penuh.

Rezazadeh dalam bahagian lain ucapan beliau dengan merujuk kepada perkembangan dalam bidang nuklear menyatakan: Memelihara pencapaian nuklear dan meneruskan aktiviti nuklear damai Republik Islam Iran adalah salah satu isu yang ditekankan negara, dan keputusan yang diperlukan untuk melindungi pusat dan kemudahan nuklear telah diambil.