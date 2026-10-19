Taeb: Amerika telah menerima kekalahan dalam perang tentera

Menurut laporan agensi berita Abna, Hojjat al-Islam Taeb dalam pertemuan penjelasan para aktivis dan penceramah perhimpunan malam rakyat, dengan menyebut penilaian Amerika dan rejim Zionis terhadap keupayaan ketahanan Iran, menyatakan: musuh menyangka ketahanan bangsa Iran telah menurun dan boleh memaksa negara itu menyerah kalah dengan perang tiga hari atau paling lama enam minggu; namun penilaian ini ternyata salah.

Beliau menambah: pihak lawan telah meramalkan bahawa selepas enam minggu berlalu, simpanan peluru dan peluru berpandu Iran akan berkurangan, tekanan ekonomi akan meningkat dan ketidakamanan dalaman akan terbentuk supaya Iran pada peringkat seterusnya memasuki rundingan dari kedudukan lemah dan menyerah kepada tuntutan musuh; namun demikian, bangsa Iran dan angkatan tentera bertahan menghadapi tekanan dan Amerika menyedari kesilapan pengiraan mereka.

Ketua Organisasi Basij Mustadh'afin dengan menyatakan bahawa strategi Amerika dan rejim Zionis telah berubah dari perang langsung kepada instrumen tidak langsung, berkata: musuh selepas kegagalan dalam merealisasikan matlamat mereka, beralih menggunakan kuasa proksi, pakatan serantau dan antarabangsa, tekanan ekonomi dan mencipta ketidakamanan untuk sekali lagi menekan Republik Islam Iran.

Beliau meneruskan: persaingan hari ini adalah persaingan ketahanan antara Iran, Amerika, rejim Zionis dan negara-negara lain. Musuh dengan sekatan dan tekanan ekonomi berusaha melemahkan kekuatan negara, namun Selat Hormuz dalam persamaan ini telah menjadi faktor berkesan dalam mengawal keseimbangan kuasa dan mempengaruhi ketahanan ekonomi.

Dengan menyebut kemungkinan berlakunya konflik semula, beliau menyatakan: salah satu faktor yang merumitkan pengiraan Amerika ialah ketidakbolehramalan cara tindak balas Iran; kerana pihak lawan tidak mengetahui di titik mana, dengan alat apa dan pada waktu bila tindak balas kemungkinan Iran akan dilakukan.