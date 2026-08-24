AS Perluas Sekunder Sanctions terhadap Iran

Menurut laporan agensi berita "Abna" memetik Reuters, seorang sumber yang mengetahui memberitahu Reuters bahawa Jabatan Perbendaharaan AS dijangka memperluas skop sekunder sanctions yang boleh dikenakan terhadap institusi dan negara yang mengekalkan hubungan perdagangan mereka dengan Iran, manakala pentadbiran Trump pada hari Selasa berusaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran.

Sumber yang tidak mahu namanya didedahkan ini mendakwa: Langkah ini bertujuan untuk menjadi amaran terakhir kepada negara-negara untuk memutuskan hubungan perdagangan mereka dengan Iran dan berusaha menamatkan konflik hampir enam bulan yang telah mengganggu eksport tenaga di Selat Hormuz dan Teluk Parsi.

Scott Bessent, Menteri Kewangan AS, dijangka akan mengumumkan butiran lanjut tentang langkah-langkah terhadap Iran pada hari Selasa dalam sidang akhbar.

Sumber ini mendakwa: Bessent juga bercadang untuk memberikan gambaran yang lebih umum tentang apa yang beliau sebut kempen tekanan ekonomi terhadap Iran, yang beliau dan Trump gambarkan sebagai "hari-D ekonomi," dan akan menjelaskan kepada negara-negara bahawa mereka mesti berada di pihak AS atau menerima risiko bahawa syarikat dan institusi utama mereka terputus dari sistem kewangan berasaskan dolar.