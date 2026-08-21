Usaha Trump Mengekalkan Kedudukan Republikan di Kongres dengan Janji «Daging Lembu»

Menurut agensi berita "Abna", Presiden AS Donald Trump hari ini Jumaat dalam usaha mengimbangi sebahagian daripada rasa tidak puas hati yang meluas di negaranya akibat kesan pencerobohan berkos tinggi ke tanah Iran, dengan menerbitkan mesej di media sosialnya yang dikenali sebagai Truth Social menulis: «Hari ini saya memuktamadkan persetujuan yang akan mengurangkan harga daging kisar secara signifikan untuk keluarga pekerja Amerika.»

Presiden AS yang berusaha mengekalkan kerusi Republikan dalam pilihan raya Kongres akan datang, berjanji: «Seperti yang semua tahu, dalam tempoh presiden Biden, harga daging lembu meningkat pada kadar terpantas dan bilangan lembu AS mencapai tahap terendah dalam era moden. Semasa kami berusaha membina semula kawanan ternakan dan menyokong penternak, AS dalam 90 hari akan datang akan membenarkan import sehingga 300 ribu tan produk yang diperlukan untuk daging kisar tanpa duti tambahan di luar kuota.»

Donald Trump mendakwa: «Kami telah mendapat komitmen bahawa daging ini akan dijual dengan harga 25% lebih rendah daripada harga pasaran semasa. Persetujuan ini akan menurunkan harga untuk rakyat Amerika dan pada masa yang sama memberikan peluang untuk pembiakan semula kawanan lembu besar AS.»