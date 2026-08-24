Baghai: Kami Tidak Akan Membenarkan Penamat Perang Ditentukan oleh Syarat Pihak Penceroboh

Menurut koresponden "Abna," Ismail Baghai dalam sidang akhbar menyatakan: "Minggu Kerajaan" sangat penting bagi kita semua, dan kami berterima kasih kepada semua yang berkhidmat untuk rakyat. Kami menghormati dan mengenang para syuhada Rajai, Bahnar, Raisi, dan syuhada Menteri Luar Negeri Amir Abdollahian.

Beliau menyambung: semasa perang yang dipaksakan, empat orang pelajar menjadi mangsa pencerobohan Amerika dan tidak dapat menghadiri peperiksaan masuk universiti; kami sampaikan salam kepada roh-roh mereka.

Jurucakap diplomasi menambah: esok, 3 Shahrivar, mengingatkan kita kepada September 1941. Mengingati tarikh ini amat penting bagi kita, terutamanya pada masa ini, untuk mengetahui bahawa tiada apa-apa selain kekuatan dan kewibawaan negara yang dapat menghalang campur tangan dan pencerobohan asing terhadap kedaulatan Iran.

Beliau menambah: ini adalah pengajaran yang telah dimanfaatkan dengan baik oleh Republik Islam dalam lima dekad ini untuk mengukuhkan Iran. Hari ini kita menyaksikan bahawa musuh-musuh, walaupun dengan segala konspirasi, tidak berjaya menundukkan rakyat Iran – ini adalah hasil pembelajaran daripada pengalaman-pengalaman bersejarah ini.

Baghai, mengenai penekanan kerajaan kitaran ke-14 dan presiden terhadap reformasi sistem pentadbiran dan langkah-langkah Kementerian Luar Negeri, berkata: Kementerian Luar Negeri sejak Jun 2025, berdasarkan arahan yang dikeluarkan dalam 17 perkara, telah mengambil serangkaian langkah untuk mereformasi sistem pentadbiran dan meningkatkan prestasi. Satu jawatankuasa ditubuhkan di bawah pengawasan jabatan pentadbiran dan kewangan dengan penyertaan sektor-sektor berkaitan Kementerian Luar Negeri. Selama setahun setengah kami menghadapi keadaan perang, dan kementerian meneruskan tugasnya dalam situasi perang. Rangkaian diplomatik Iran di seluruh dunia aktif untuk menyuarakan suara rakyat Iran ke seluruh dunia. Kementerian Luar Negeri diiktiraf sebagai salah satu agensi terkemuka dalam melaksanakan perkara-perkara yang dicadangkan kepadanya.