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Hizbullah: Rekod Kerajaan AS Berdarah dan Jenayah

21 Ogos 2026 - 23:00
News ID: 1855286
Source: ABNA
Hizbullah: Rekod Kerajaan AS Berdarah dan Jenayah

Hizbullah Lubnan sambil mengutuk keras sekatan baru Kementerian Kewangan AS terhadap gerakan ini, menegaskan bahawa kerajaan AS memandangkan rekodnya yang berdarah dan jenayah, tidak layak melakukan tindakan sedemikian.

Menurut agensi berita "Abna" memetik "Al-Mayadeen", Penentangan Islam Lubnan Hizbullah mengeluarkan kenyataan bernada keras sebagai tindak balas terhadap tindakan bermusuhan Kementerian Kewangan AS dalam mengenakan sekatan baru terhadap gerakan ini.

Dalam kenyataan Hizbullah dinyatakan: "Tuntutan kerajaan AS bahawa Hizbullah berada di bawah kawalan Pasukan Quds daripada Sepah-e Pasdaran Iran, adalah alasan untuk memasukkan semula Hizbullah ke dalam senarai sekatan. Tindakan ini adalah sebahagian daripada polisi komprehensif pentadbiran AS untuk menyasarkan, mengepung dan memberi tekanan kepada penentangan, persekitaran sosialnya dan para penyokongnya."

Hizbullah menambah: "Sekatan baru AS dikenakan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan musuh, mengukuhkan pendudukan di selatan Lubnan dan membuka jalan bagi pelaksanaan projek-projek ekspansionisnya. Langkah ini mengesahkan bahawa kerajaan AS, yang biasa menggunakan sekatan untuk memaksakan penguasaannya, masih terus memperlakukan Lubnan dari kedudukan perwalian. Kerajaan AS berusaha mengepung rakyat Lubnan, melucutkan Lubnan daripada sumber kekuatannya dan berusaha mewujudkan keganasan dalaman."

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