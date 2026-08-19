Tuntutan Financial Times mengenai Perluasan Bank Sasaran Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Financial Times memetik sumber Iran mendakwa bahawa Teheran telah mempertimbangkan untuk mensasarkan kedudukan tentera AS di Eropah sekiranya berlaku peningkatan ketegangan dan sambungan perang oleh Trump.

Berdasarkan laporan ini, Iran telah mempertimbangkan kemungkinan mensasarkan kedudukan AS di negara-negara Eropah Tenggara seperti Bulgaria, kerana negara tersebut telah bersetuju dengan penggunaan pangkalan udaranya oleh pesawat pengisian minyak AS.

Dalam laporan ini didakwa bahawa Cyprus juga dianggap sebagai sasaran berpotensi untuk bertindak balas terhadap pencerobohan AS. Iran juga secara berasingan mempertimbangkan untuk mensasarkan kabel gentian optik bawah laut di Selat Hormuz.

Financial Times menambah bahawa skala dan intensiti respons Iran akan bergantung kepada tingkah laku AS. Serangan Iran terhadap pangkalan AS di Jordan pada Julai lalu dianggap sebagai serangan jarak jauh paling tepat oleh negara tersebut dan telah membuktikan keupayaan Iran untuk mensasarkan pelbagai sasaran pada jarak yang lebih jauh. Serangan ini juga merupakan mesej kepada Eropah bahawa peluru berpandu mungkin sampai ke benua itu dan Eropah harus berhati-hati dengan pendirian mereka mengenai pencerobohan terhadap Iran.