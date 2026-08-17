Izdi: AS dan NATO Datang untuk Kalahkan Iran; Rantau Akan Menyaksikan Kejatuhan Musuh

Menurut laporan agensi berita ABNA, Leftenan Jeneral "Mostafa Izdi", Timbalan Panglima Tertinggi Pengawal Revolusi, hari ini (Selasa) dalam majlis menghargai wartawan, dengan menekankan kepentingan peranan media dalam masyarakat Iran, berkata: "Wartawan adalah panglima perang kognitif yang memainkan peranan di medan perang."

Beliau menyatakan bahawa perang Ramadan telah mewujudkan situasi baru di persada global, serantau, dan bahkan di negara kita, dan menambah: "Dalam erti kata lain, kita berada pada tahap di mana syahidnya pemimpin dan tuan kita, Yang Mulia Ayatullah Khamenei, Sayyid Ali Khamenei, yang menyayat hati, telah berlaku dalam masyarakat."

Timbalan Panglima Tertinggi Pengawal Revolusi menekankan bahawa "Pengutusan" (Be'that) yang berlaku mempunyai tafsirannya, dan pengutusan ini adalah hasil daripada pengutusan dalaman manusia, dan menambah: "Tindakan budaya dan kognitif Revolusi Islam telah menunjukkan dirinya dalam masyarakat melalui pengutusan ini, dan ini sangat perlu diberi perhatian bahawa selepas syahidnya Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, hampir 10 hari, masyarakat yang terbangun ini mengambil alih revolusi. Dalam gerakan ini, terdapat konsep-konsep yang telah menarik perhatian dunia. Revolusi Islam, berbeza dengan banyak mazhab yang berasaskan materialisme, memberikan tafsiran rohani tentang dunia dan di samping manfaat material, juga mengemukakan kebebasan rohani dan moral manusia."

Leftenan Jeneral Izdi menekankan bahawa prinsip-prinsip asas revolusi adalah asas pergerakan sistem Islam, dan menegaskan: "Daya tarikan sistem ini bukan terletak pada kuasa kerasnya (hard power); daya tarikan Revolusi Islam terletak pada gerakan yang misinya harus anda, para pelaku media dan aktivis perang kognitif dan perang media, pikul. Sistem ini telah berupaya merealisasikan dalam kalangan umat di dunia apa yang telah diserukan oleh Imam Umat. Imam (semoga Allah meredhainya) bersabda: 'Revolusi Islam adalah pendahuluan kepada letupan-letupan besar di rantau ini.'"

Beliau berkata: "Musuh-musuh telah merancang banyak konspirasi untuk melemahkan Iran, tetapi Iran bukan sahaja tidak lemah, malah hadir di medan dengan lebih kuat."

Timbalan Panglima Tertinggi Pengawal Revolusi mengumumkan: "Jumlah pesawat musuh yang ditembak jatuh selepas gerakan berharga rakyat dan bidang lembut (soft) dan kognitif kita di pelbagai medan telah melebihi 200 buah, dan gerakan ini telah memberi kesan dan akibat di peringkat serantau dan global."

Leftenan Jeneral Izdi menyatakan: "Kuasa ketenteraan terbesar dunia dan sokongan belakang NATO telah memasuki perang menentang Republik Islam Iran, tetapi sistem Islam bertahan dan berdiri teguh menentang musuh."