Trump: Korea Selatan Enggan Menyertai Kami Menentang Iran

Menurut agensi berita "Abna", Donald Trump, Presiden AS, yang kerana pencerobohannya yang mahal terhadap Iran telah menghadapi pelbagai masalah dan tidak lagi mampu menentang negara lain, cuba melakukan pendekatan diplomatik terhadap Korea Utara.

Presiden AS hari ini, Selasa, menyiarkan mesej di halaman peribadinya di Truth Social dan mendakwa: "Memandangkan hubungan saya yang sangat baik dengan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, saya tidak gembira bahawa Amerika Syarikat telah lama bersetuju untuk menyertai latihan ketenteraan bersama dengan Korea Selatan."

Donald Trump kemudian mendakwa: "Latihan ini bukan sahaja mahal – dengan sebahagian besar kos (seperti biasa!) ditanggung oleh AS – tetapi juga menghantar mesej yang sama sekali tidak sesuai dan bermusuhan kepada sebuah negara yang sepanjang tempoh kepresidenan Donald J. Trump telah menunjukkan sikap tidak mengancam dan penuh hormat."

Beliau kemudian mendakwa: "Oleh itu, memandangkan sudah terlambat untuk membatalkan latihan ini, saya mengarahkan Menteri Pertahanan (Perang), Pete Hegseth, untuk mengurangkan secara ketara skala latihan ketenteraan bersama ini!"

Trump mendedahkan motivasi sebenar di sebalik pendekatan yang kelihatan mesra dan menipu terhadap Korea Utara ini: "Walaupun ini mungkin agak tidak berkaitan (?), baru-baru ini saya bertanya kepada Presiden Korea Selatan sama ada beliau bersedia menyertai kami dalam pelucutan senjata nuklear Republik Islam Iran, dan beliau menjawab: 'Tidak, terima kasih.'"