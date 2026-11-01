Serangan udara Saudi terhadap universiti Hodeidah Yaman terdengar bunyi letupan di Aden

Menurut agensi berita Abna memetik Al-Masira jet pejuang Saudi dengan dua serangan udara menyasarkan fakulti perubatan universiti Hodeidah di barat Yaman

Sumber Yaman belum menyebutkan kerugian nyawa dan harta serangan ini

Serangan ini berlaku ketika media Arab tanpa menyebut butiran lanjut melaporkan terdengarnya bunyi letupan di bandar Aden sebagai markas utama tentera upahan Saudi di selatan Yaman

Pagi ini juga dalam dua serangan udara gabungan Saudi terhadap kemudahan syarikat minyak di kawasan Bajil di wilayah Hodeidah Yaman tiga orang awam cedera