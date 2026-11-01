Araghchi kami bersedia untuk pertahanan dan diplomasi secara serentak pilihan laluan ada pada Amerika

Menurut agensi berita Abna Seyed Abbas Araghchi Menteri Luar Negeri dengan merujuk kepada lawatan delegasi Iran ke Qatar dan kelangsungan rundingan dengan perantara Qatar menegaskan bahawa Republik Islam Iran secara serentak mengekalkan kesiapsiagaan pertahanan dan diplomatiknya dan pilihan laluan ke hadapan bergantung kepada keputusan dan rasionaliti pihak Amerika

Beliau dalam wawancara dengan Khane Mellat tentang tujuan lawatan delegasi Iran ke Qatar menyatakan lawatan ini diadakan pada peringkat timbalan menteri luar negeri dan dengan tujuan meneruskan rundingan dengan perantara Qatar perantara yang dalam minggu-minggu lepas juga hadir di Teheran

Beliau dengan menyatakan bahawa pada dasarnya dalam lawatan ini tiada program untuk berunding dengan pihak Amerika telah direka menambah rundingan tentang pelan dua hari dengan perantara rundingan masih berterusan dan sedang dalam proses pelaksanaan tetapi kami belum mencapai hasil muktamad Pencapaian hasil juga bergantung kepada jawapan yang diberikan pihak lawan terhadap soalan kami

Menteri Luar Negeri dengan menekankan bahawa Iran melakukan usahanya untuk memajukan laluan ini menyatakan harapan bahawa di pihak lawan juga terdapat rasionaliti untuk lebih memilih diplomasi berbanding laluan lain

Araghchi dalam bahagian lain ucapan beliau dengan merujuk kepada perintah Panglima Tertinggi kepada para komander tentera tinggi menegaskan perintah ini dengan jelas menunjukkan kehendak Republik Islam Iran Angkatan bersenjata kami juga mempunyai misi yang sepenuhnya jelas dan dengan memanfaatkan pengalaman dua perang lepas mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya

Beliau pada akhirnya menegaskan Republik Islam Iran masih secara serentak bersedia untuk pertahanan dan diplomasi dan laluan mana yang akan dipilih Amerika bergantung kepada rasionaliti mereka