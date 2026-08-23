  1. Home
  2. perkhidmatan
  3. Berita Asia Barat &Timur Tengah

Tuntutan Wartawan Al Jazeera mengenai Lawatan Panglima Tentera Pakistan ke Iran

23 Ogos 2026 - 11:54
News ID: 1856032
Source: ABNA
Tuntutan Wartawan Al Jazeera mengenai Lawatan Panglima Tentera Pakistan ke Iran

Wartawan rangkaian Al Jazeera menuntut bahawa lawatan panglima tentera Pakistan ke Iran akan berlaku tidak lama lagi.

Menurut laporan agensi berita Abna, Ali Hashem, wartawan Al Jazeera, semalam menerbitkan satu hantaran di platform X, menuntut: "Sumber yang sangat berpengetahuan memberitahu saya bahawa Field Marshal Asim Munir, panglima tentera Pakistan, kemungkinan akan melawat Tehran dalam satu atau dua hari akan datang."

Beliau menambah: "Tujuan lawatan ini adalah untuk menghidupkan semula pengantaraan antara Amerika dan Iran."

Walau bagaimanapun, pegawai negara kita masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai perkara ini.

Your Comment

You are replying to: .
captcha