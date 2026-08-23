Tuntutan Wartawan Al Jazeera mengenai Lawatan Panglima Tentera Pakistan ke Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, Ali Hashem, wartawan Al Jazeera, semalam menerbitkan satu hantaran di platform X, menuntut: "Sumber yang sangat berpengetahuan memberitahu saya bahawa Field Marshal Asim Munir, panglima tentera Pakistan, kemungkinan akan melawat Tehran dalam satu atau dua hari akan datang."

Beliau menambah: "Tujuan lawatan ini adalah untuk menghidupkan semula pengantaraan antara Amerika dan Iran."

Walau bagaimanapun, pegawai negara kita masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai perkara ini.