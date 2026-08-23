Intercept: Mossad Gagal di Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, laman web Intercept menulis bahawa kegagalan Mossad di Iran, selepas ramalan gagal mengenai pembunuhan komander dan menghasut pendapat umum Iran untuk menjatuhkan sistem, telah mencetuskan krisis dalaman di wilayah-wilayah yang diduduki.

Berdasarkan laporan ini, kegagalan risikan rejim Zionis di Iran telah membawa akibat dalaman yang semakin meningkat; akibat yang disertai dengan peningkatan kritikan terhadap prestasi perkhidmatan perisikan «Mossad» dan kegagalan pengiraan organisasi ini untuk menjatuhkan sistem Iran dari dalam. Ini berlaku ketika perselisihan dalam institusi Zionis mengenai keberkesanan pilihan ketenteraan semakin mendalam.

Intercept, dengan merujuk kepada «kegagalan bersejarah Mossad» dalam hal khayalan tentang perubahan kedaulatan di Iran, menulis bahawa kegagalan ini menyebabkan letupan krisis dalaman di wilayah-wilayah yang diduduki.

Laman web ini dalam artikelnya juga membincangkan kesan pemecatan mengejut dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap komander kanan dalam perkhidmatan perisikan Mossad, berikutan kegagalan teruk operasi risikan terhadap Iran.