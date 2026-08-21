Permintaan «Abu Ubaidah» kepada Penduduk Tebing Barat untuk Bangkit Menentang Zionis

Menurut agensi berita "Abna" memetik agensi berita "Shihab", jurucakap tentera Briged Al-Qassam meminta penduduk Tebing Barat untuk berhadapan dengan Zionis.

Abu Ubaidah, jurucakap tentera Briged Al-Qassam – sayap ketenteraan gerakan Hamas – menulis di saluran Telegramnya: "Kami menyampaikan takziah kepada rakyat Palestin di mana sahaja mereka berada atas kematian wira syahid Fathi Khazim (Abu Raad), yang gugur akibat tembakan tentera pendudukan. Rochnya telah bersama rakan-rakannya – Abu Shanab, Attar, Abu Shmaleh, Barhoumeh dan semua syuhada rakyat kami."

Abu Ubaidah menambah: "Pada ulang tahun pembakaran Masjid Al-Aqsa dan di tengah-tengah jenayah penjajah yang semakin meningkat, kami meminta semua anak-anak pejuang kami di Tebing Barat yang diduduki dan Baitulmaqdis untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, tanah dan maruah mereka, bangkit menentang penjajah, membalas kumpulan-kumpulan perompak, dan menuntut bela darah suci para syuhada."

«Fathi Khazim», bapa kepada syuhada «Raad Khazim» dan «Abdurrahman Khazim», gugur pada awal pagi Khamis semasa serbuan tentera rejim Zionis ke atas rumahnya di pusat bandar Jenin.