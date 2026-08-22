Sekatan maritim Arab Saudi berterusan; pengurangan trafik kapal tangki di pelabuhan Yanbu

Menurut agensi berita ABNA, penerbitan khusus Lloyd's List yang aktif dalam bidang data maritim melaporkan bahawa berikutan sekatan maritim Riyadh oleh Yaman, penempatan kapal tangki di pelabuhan Yanbu, Arab Saudi, telah menurun .

Penerbitan tersebut sebelum ini juga melaporkan bahawa sekurang-kurangnya 11 kapal tangki berhampiran pelabuhan Yanbu, Arab Saudi, mematikan sistem penjejakan mereka selepas Yaman mengumumkan sekatan maritim .

Lloyd's List selanjutnya memberi amaran bahawa gangguan pada laluan eksport minyak Arab Saudi melalui Laut Merah akan mendedahkan negara itu kepada risiko menggunakan laluan yang lebih panjang dan lebih mahal untuk eksport minyak .