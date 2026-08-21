Ahli Kongres: Kerajaan Trump Sejak Hari Pertama Tiada Strategi dalam Perang Menentang Iran

Menurut agensi berita "Abna", Jason Crow, ahli Kongres dan veteran Tentera Darat yang juga ahli Jawatankuasa Angkatan Bersenjata Dewan Rakyat, berbicara dalam rancangan «MS NOW» bersama Lawrence O'Donnell.

Tumpuan perbincangan ini adalah kekurangan strategi Presiden AS Donald Trump untuk menamatkan perang dengan Iran, serta kritikan pedas Jason Crow terhadap «ketidakmampuan» kerajaan Trump dalam membahayakan anggota tentera, termasuk 5,000 anggota yang ditempatkan di kapal pengangkut pesawat «USS Abraham Lincoln».

Ahli Kongres dan veteran Tentera Darat AS berkata mengenai perkara ini: «Daripada Pete Hegseth (Menteri Pertahanan AS) hingga Scott Bessent (Menteri Kewangan) dan Donald Trump, tiada siapa yang mempunyai idea tentang bagaimana untuk memenangi perang ini, dan sejak hari pertama mereka juga tiada strategi.»

Ahli Kongres dari Parti Demokrat AS menambah: «Jika rakyat Amerika tidak tahu bila perang akan berakhir, ia adalah kerana Kongres masih belum menamatkannya.»