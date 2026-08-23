Axios: Pasaran Minyak Dunia Tidak Lagi Peduli dengan Siaran Trump

Menurut laporan agensi berita Abna, laman web Amerika Axios melaporkan bahawa pengaruh siaran Donald Trump, presiden AS, terhadap harga minyak telah menurun dari semasa ke semasa berbanding minggu-minggu awal perang Iran.

Berdasarkan laporan ini, Trump dari 28 Februari hingga 19 Ogos telah menerbitkan 269 siaran di media sosial yang merujuk kepada Iran atau Selat Hormuz.

Dalam laporan ini dengan memetik Ben Cahill, penganalisis terkemuka isu minyak, dinyatakan bahawa minggu-minggu awal perang Iran menyaksikan kekosongan maklumat dan ketidakpastian mengenai dasar AS dan matlamat Washington, yang menyebabkan pasaran global bertindak balas secara berlebihan terhadap siaran Trump. Walau bagaimanapun, pasaran global sudah beberapa bulan tidak lagi peduli dengan siaran Trump kerana mereka tahu bahawa ia tidak mencerminkan realiti. Banyak kenyataan Trump tentang Selat Hormuz dan matlamat perang sebenarnya tidak ada kaitan dengan jumlah minyak yang melalui laluan air ini.

Beliau menambah: "Rumah Putih dalam 2 bulan pertama perang sebahagian besarnya berjaya menguasai ruang media dan mencegah kenaikan harga minyak, tetapi pengaruh ini menurun dari semasa ke semasa."