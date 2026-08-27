Baghaee: Perdana Menteri Qatar akan melawat Tehran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ismail Baghaee, Jurucakap Kementerian Luar Negeri, dalam perbualan dengan wartawan mengumumkan lawatan Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, ke Tehran pada hari Khamis.

Beliau menambah: Lawatan ini dilakukan dalam rangka rundingan berterusan Iran-Qatar untuk meluaskan hubungan dua hala dan mengukuhkan keamanan serta keselamatan serantau.

Baghaee dengan merujuk kepada usaha murni Qatar dalam beberapa bulan kebelakangan ini untuk membantu mencegah peningkatan ketegangan di rantau ini berikutan pencerobohan tentera AS dan rejim Zionis terhadap Iran, menjelaskan bahawa Perdana Menteri Qatar dalam pertemuannya dengan pegawai negara kita akan membincang dan bertukar pandangan mengenai kesinambungan usaha dan inisiatif pengantaraan Qatar serta perkembangan serantau yang lain.