Katz: Kami Tidak Akan Keluar dari Syria

Menurut agensi berita "Abna" memetik Al Jazeera, Israel Katz, Menteri Perang rejim Zionis, dalam lawatannya hari ini ke kawasan-kawasan di Syria mengumumkan bahawa tentera rejim ini tidak akan meninggalkan apa yang mereka panggil zon penampan mereka di selatan Syria.

Beliau mendakwa: "Kami tidak akan bergerak dari Gunung Hermon (Jabal al-Sheikh) dan zon keselamatan selagi masih ada ancaman terhadap Israel. Mesej kepada presiden Syria adalah jelas – apabila anda bangun pagi di istana Damsyik dan memandang ke Gunung Hermon (Jabal al-Sheikh) dan melihat tentera Israel, anda tahu bahawa kami di sini untuk mempertahankan komuniti dan sempadan kami."

Katz, merujuk kepada serangan minggu lalu ke pangkalan udara Syria, menambah bahawa Israel telah bertindak terhadap percubaan Turki untuk menempatkan diri di Syria yang membahayakan kepentingan keselamatan Israel. "Kami telah menjelaskan perkara ini dan akan berpegang padanya pada masa hadapan," katanya.